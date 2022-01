Cedevita Olimpija kljub odlični predstavi tesno izgubila proti Crveni Zvezdi

Cedevita Olimpija je kljub odlični igri v domačih Stožicah tesno izgubila 82:83 proti beograjski Crveni Zvezdi.

V stožicah so gledalci na začetku spremljali zelo napet in atraktiven dvoboj, saj se je prva četrtina zaključila z rezultatom 28:28. Pri domačih je blestel predvsem Jaka Blažič, ki je prvi polčas zaključil s 14 točkami in devetimi skoki. Sledila sta mu Edo Murić z osmimi točkami im Zach Augustine s sedmimi. Pri Crveni Zvezdi so si igralci strelsko breme v prvem polčasu razdelili bolj enakomerno. Največ točk je v prvem delu zanje dosegel Austin James Hollins.

icon-expand Jaka Blažič je odigral odlično tekmo in 21 točkam dodal kar 11 skokov in pet podaj FOTO: KK Cedevita Olimpija

Po odlični predstavi v uvodnih 20 minutah sta moštvi v slačilnici odšli s po 43 točkami. Ljubljanski gledalci so med odmorom lahko samo upali na podobno predstavo tudi v nadaljevanju tekme. Njihove želje so se uresničile, saj sta obe moštvi tudi v tretji četrtini presegli mejo 20 točk. S to razliko, da je Crvena Zvezda dosegla točko več od domačinov. Zadnja četrtina trenda ni spremenila, saj sta moštvi pet minut pred koncem bili še vedno izenačeni. Sledili so trenutki bolj neodločne igre obeh moštev in številni zgrešeni meti.

V zadnjih minutah je v obrambi odlično igral Olimpijin krilni igralec Melvin Ejim, v napadu pa je dve minuti pred koncem Yogi Ferrell zadel met za tri točke in Ljubljančane popeljal v vodstvo 80:75. Minuto pred koncem je Nikola Ivanović zadel svoj drugi met za tri točke in zaostanek Beograjčanov zmanjšal na dve točki. V naslednjem napadu je Ferrell odlično prodrl v osrčje gostujoče obrambe in podal Zoranu Dragiću, ki je odlično podal osamljenemu Alenu Omiću, ki je žogo odločno zabil. A nič še ni bilo odločeno, saj so Austin Hollins s svojo 18 točko in tretjo trojko na tekmi Zvezdo približal na zgolj točko zaostanka. Nato je na sceno znova stopil prebujeni Ivanović, ki je izsilil prekršek in uspešno izvedel oba prosta meta. Gostje so sedem sekund pred koncem tekme vodili 83:82.

icon-expand Cedevita Olimpija - Crvena Zvezda FOTO: Sofascore.com

V zadnjem napadu je pri Ljubljančanih odgovornost prevzel Ferrell, ki pa s težkim metom za tri točke pod pritiskom Nikole Kalinića ni uspel odločiti tekme v prid svojega moštva. Crvena zvezda z Zmago ostaja druga v ligi, Cedevita Olipšija pa peta. Domača ekipa je kljub porazu dokazala, da si zasluži mesto v samem vrhu lige ABA, a za višje mesto v regionalni ligi bo morala v prihodnje dobre predstave spremeniti tudi v prepričljive zmage.

