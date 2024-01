Cobbs pred tekmo proti Crveni zvezdi: Naredili bomo vse, da pridemo do zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so se z rdeče-belimi iz Beograda nazadnje pomerili v drugem krogu rednega dela sezone, ko so na parketu Štark Arene klonili z izidom 94:51. Po nedavnem spodrsljaju proti srbski Megi se bodo želeli čim hitreje vrniti na zmagovalna pota, dejstvo pa je, da bo to na obračunu proti Crveni zvezdi težko dosegljivo. "Nestrpno čakamo obračun s prvouvrščeno ekipo v tekmovanju. Zavedamo se pomembnosti sobotne tekme. Pričakujem agresivno in visoko tekmovalno tekmo med dvema ekipama, ki se borita za najvišja mesta v ligi. Na parket moramo stopiti osredotočeni in napraviti vse, da pridemo do zmage," je pred spektaklom povedal organizator igre Cedevite Olimpije, Justin Cobbs.