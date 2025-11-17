Cedevita Olimpija po pravi drami porazila evroligaško Crveno zvezdo

Po prvi četrtini so Ljubljančani vodili za sedem točk (23:16), ob polčasu za štiri (48:44), po 30 minutah igre pa so gostje za kratek čas prišli v ospredje in povedli za točko (65:66).

V zadnji četrtini so znova vajeti igre v svoje roke prevzeli varovalci trenerja Zvezdana Mitrovića, ki so po zadetem prostem metu Davida Škare 80 sekund pred iztekom obračuna vodili za kar sedem točk (85:78). Beograjčanom je vseeno uspelo tekmo privesti do razburljive končnice, a izenačiti vse do konca več niso uspeli.