Cedevita Olimpija po pravi drami porazila evroligaško Crveno zvezdo

Po prvi četrtini so Ljubljančani vodili za sedem točk (23:16), ob polčasu za štiri (48:44), po 30 minutah igre pa so gostje za kratek čas prišli v ospredje in povedli za točko (65:66).
V zadnji četrtini so znova vajeti igre v svoje roke prevzeli varovalci trenerja Zvezdana Mitrovića, ki so po zadetem prostem metu Davida Škare 80 sekund pred iztekom obračuna vodili za kar sedem točk (85:78). Beograjčanom je vseeno uspelo tekmo privesti do razburljive končnice, a izenačiti vse do konca več niso uspeli.
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
- FOTO: Damjan Žibert
Umoja Gibson je bil najboljši strelec Cedevite Olimpije z 18 doseženimi točkami. Aleksej Nikolić jih je dodal 14, DJ Stewart 11, Jaka Blažič in David Škara pa po 10.
Cedevita Olimpija je po šestih odigranih tekmah v skupinskem delu regionalnega tekmovanja pri petih zmagah in enem porazu ter tako povsem pri vrhu lestvice.
Izid, Liga ABA, skupina B, 7. krog:
Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 87:86 (23:16, 25:28, 17:22, 22:20).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.