Košarka

Cedevita Olimpija po pravi drami porazila evroligaško Crveno zvezdo

Ljubljana, 17. 11. 2025 19.37 | Posodobljeno pred 12 minutami

S.V.
0

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 7. krogu Lige ABA v skupini B s 87:86 premagali favorizirano Crveno zvezdo. V dramatičnem zaključku tekme so bili Ljubljančani v lepo polnih Stožicah bolj zbrani od Beograjčanov. Najboljši strelec zmajev je bil Umoja Gibson z 18 točkami.

Po prvi četrtini so Ljubljančani vodili za sedem točk (23:16), ob polčasu za štiri (48:44), po 30 minutah igre pa so gostje za kratek čas prišli v ospredje in povedli za točko (65:66). 

V zadnji četrtini so znova vajeti igre v svoje roke prevzeli varovalci trenerja Zvezdana Mitrovića, ki so po zadetem prostem metu Davida Škare 80 sekund pred iztekom obračuna vodili za kar sedem točk (85:78). Beograjčanom je vseeno uspelo tekmo privesti do razburljive končnice, a izenačiti vse do konca več niso uspeli.

Umoja Gibson je bil najboljši strelec Cedevite Olimpije z 18 doseženimi točkami. Aleksej Nikolić jih je dodal 14, DJ Stewart 11, Jaka Blažič in David Škara pa po 10.

Cedevita Olimpija je po šestih odigranih tekmah v skupinskem delu regionalnega tekmovanja pri petih zmagah in enem porazu ter tako povsem pri vrhu lestvice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, Liga ABA, skupina B, 7. krog:

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 87:86 (23:16, 25:28, 17:22, 22:20).

košarka cedevita olimpija liga aba crvena zvezda
