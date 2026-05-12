Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 35:48* (2. četrtina)

V rednem delu sta se ekipi v tej sezoni srečali dvakrat. V Stožicah so se zmage po razburljivi končnici veselili košarkarji Cedevite Olimpije, ki so slavili s 87:86, medtem ko je bila Crvena zvezda na domačem parketu v Beogradu precej zanesljivejša in zmagala s 97:77.

Uvodni četrtfinalni obračun se je v Beogradu začel izenačeno, obe ekipi pa sta bili razigrani predvsem v napadu. Crvena zvezda je zadela kar 63 odstotkov metov iz igre in si v drugi četrtini priigrala tudi sedem točk prednosti, vendar se Olimpija ni predajala. Tudi v drugem delu so se Ljubljančani povsem enakovredno kosali s svojim nasprotnikom, ki je do dvomestne prednosti prišel šele v predzadnji minuti srečanja. Na koncu je rezultat na semaforju kazal 101:92.

Izid, liga ABA, četrtfinale, 2. tekma:

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 18:33* (18:29,