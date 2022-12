Cedevita Olimpija dlje časa brez Zorana Dragića

Amar Alibegović (levo) in Zoran Dragić

Mlajši od bratov Dragić se je letos poškodoval že na evropskem prvenstvu, smola pa ga spremlja tudi po decembrski vrnitvi na parket. Od takrat je igral na petih tekmah, treh v evropskem pokalu in dveh v regionalni ligi Aba.

"S francoskim Bourgom se bodo zmaji udarili še tretjo sezono zapovrstjo, žal pa se bodo znova predstavili brez slovenskega reprezentanta Zorana Dragića , ki bo zaradi zdravstvenih težav s komolcem leve roke s parketa odsoten daljše obdobje," so zapisali.

Dragić je na dveh tekmah v ligi Aba proti Ciboni in Partizanu v dobrih 25 minutah skupno dosegel 20 točk, šest skokov in tri podaje, v evropskem pokalu pa ima na treh tekmah povprečje 12 točk, 2,3 skoka in 4,3 podaje.

Cedevito Olimpijo danes čaka obračun devetega kroga evropskega pokala. Na lestvici skupine A je Bourg vodilni z razmerjem zmag in porazov 6-2, Ljubljančani pa so zadnji z eno zmago po osmih obračunih.