Cedevita Olimpija do dolgo pričakovane zmage v Zadru

Košarkarji Cedevite Olimpije so po treh porazih na zadnjih štirih tekmah Lige ABA zabeležili enajsto zmago. Na zahtevnem gostovanju v Zadru so po hudem boju in podaljšku zmagali s 112:101. Cedevita Olimpija ima do konca rednega dela le še eno tekmo, naslednji teden bo gostovala pri Perspektivi Iliriji, nato pa se bo preselila v skupino Top 8, kjer jo čaka novih osem tekem z Dubajem, Partizanom, Cluj-Napoco in najverjetneje Igokeo.

Glede na to, da bodo ekipe vse rezultate iz rednega dela prenesle v nadaljevanje tekmovanja, je vsaka zmaga pomembna. Za današnjo je Cedevita Olimpija potrebovala 45 minut igre in dva junaka.