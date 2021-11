Cedevita Olimpija do nove visoke zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so slavili četrto zmago v ligi Aba in se povzpeli nad polovično učinkovitost (4-3). V Stožicah so po pričakovanju premagali Split s 86:60.

Za Ljubljančane je to druga zmaga v zadnjih petih tekmah regionalnega tekmovanja in hkrati lepa spodbuda pred nizom treh tekem proti na papirju nekoliko manj zahtevnim tekmecem. Naslednjo soboto bodo gostili Mornar, nato jih čaka gostovanje pri Megi, po reprezentančnem premoru pa se bodo v začetku decembra doma srečali z Zadrom.