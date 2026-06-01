Cedevita Olimpija do novega državnega naslova

Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili sredi Novega mesta. Pred 500 gledalci v dvorani Leona Štuklja so danes slavili s 87:71. To je obenem peta zaporedna domača trojna krona za Cedevito Olimpijo.
V dolenjski prestolnici so bili oslabljeni domačini, pri katerih so manjkali trije ključni igralci, brez realnih možnosti za uspeh. Cedevita Olimpija si je do polčasa priigrala 15 točk prednosti, v nadaljevanju pa je z izjemo nekaj minut na začetku zadnje četrtine tekmeca vseskozi držala na dvomestni razdalji.
Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson z 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Aleksej Nikolić je za goste dodal 16 točk, 12 pa Miha Cerkvenik. Na drugi strani sta bila najučinkovitejša Sukhmail Mathon z 20 točkami in Blaž Mahkovic, ki je dosegel 18 točk.
Prva tekma finala sredi prejšnjega tedna v Novem mestu se je končala po dveh podaljških, na drugi v soboto v Stožicah pa so bili Ljubljančani boljši z 91:74.
Cedevita Olimpija je osvojila zadnjih 16 domačih lovorik, neuspeha ne pozna že od 2021, ko je prav Krka osvojila pokalno tekmovanje. To je bila hkrati zadnja trofeja za Novomeščane.
Izid, državno prvenstvo, finale, 3. tekma:
Krka - Cedevita Olimpija 71:87 (20:22, 11:24, 23:18, 17:23)
