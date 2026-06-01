Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Cedevita Olimpija do novega državnega naslova

Novo Mesto, 01. 06. 2026 20.10 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so še šestič zapored in 23. v Sloveniji postali državni prvaki. V finalni seriji s Krko so zmagali s 3:0, tretjo tekmo v dvorani Leona Štuklja so dobili s 87:71.

Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili sredi Novega mesta. Pred 500 gledalci v dvorani Leona Štuklja so danes slavili s 87:71. To je obenem peta zaporedna domača trojna krona za Cedevito Olimpijo.

V dolenjski prestolnici so bili oslabljeni domačini, pri katerih so manjkali trije ključni igralci, brez realnih možnosti za uspeh. Cedevita Olimpija si je do polčasa priigrala 15 točk prednosti, v nadaljevanju pa je z izjemo nekaj minut na začetku zadnje četrtine tekmeca vseskozi držala na dvomestni razdalji.

Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson z 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Aleksej Nikolić je za goste dodal 16 točk, 12 pa Miha Cerkvenik. Na drugi strani sta bila najučinkovitejša Sukhmail Mathon z 20 točkami in Blaž Mahkovic, ki je dosegel 18 točk.

Prva tekma finala sredi prejšnjega tedna v Novem mestu se je končala po dveh podaljških, na drugi v soboto v Stožicah pa so bili Ljubljančani boljši z 91:74.

Cedevita Olimpija je osvojila zadnjih 16 domačih lovorik, neuspeha ne pozna že od 2021, ko je prav Krka osvojila pokalno tekmovanje. To je bila hkrati zadnja trofeja za Novomeščane.

Izid, državno prvenstvo, finale, 3. tekma:

Krka - Cedevita Olimpija 71:87 (20:22, 11:24, 23:18, 17:23)

košarka krka cedevita olimpija

EP U20: Vstopnice za tekme v Stožicah že v prodaji

24ur.com Cedevita Olimpija petič zapored do državnega naslova
24ur.com Sprehod Cedevite Olimpije do novega pokalnega naslova
24ur.com Celjske košarkarice sedmič zapored zmagovalke pokala
24ur.com Zmaji po novi zmagi še korak bližje naslovu državnih prvakov
24ur.com Krimovke tri kroge pred koncem že državne prvakinje
24ur.com Cedevita Olimpija in Cinkarna Celje do naslova državnih prvakov
24ur.com Glasove tri trojke v končnici prevesile tehtnico na stran Cedevite Olimpije
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Znova višje plače v javnem sektorju
Znova višje plače v javnem sektorju
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?
dominvrt
Portal
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kača v kranjskem parkomatu: šlo naj bi za kobranko
Kača v kranjskem parkomatu: šlo naj bi za kobranko
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744