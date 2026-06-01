Cedevita Olimpija do novega državnega naslova

Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili sredi Novega mesta. Pred 500 gledalci v dvorani Leona Štuklja so danes slavili s 87:71. To je obenem peta zaporedna domača trojna krona za Cedevito Olimpijo.

V dolenjski prestolnici so bili oslabljeni domačini, pri katerih so manjkali trije ključni igralci, brez realnih možnosti za uspeh. Cedevita Olimpija si je do polčasa priigrala 15 točk prednosti, v nadaljevanju pa je z izjemo nekaj minut na začetku zadnje četrtine tekmeca vseskozi držala na dvomestni razdalji.

Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson z 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Aleksej Nikolić je za goste dodal 16 točk, 12 pa Miha Cerkvenik. Na drugi strani sta bila najučinkovitejša Sukhmail Mathon z 20 točkami in Blaž Mahkovic, ki je dosegel 18 točk.