Cedevita Olimpija do sedme zaporedne zmage v ligi ABA

Cedevita Olimpija je v novo koledarsko leto vstopila na enak način, kot je zaključila starega. Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca so v ponedeljek v beograjski Športni dvorani Ranko Žeravica na obračunu 13. kola rednega dela AdmiralBet Lige ABA z rezultatom 96:82 premagali košarkarje Mege MIS. Za ljubljanske Zmaje je to deseta zmaga v sezoni, v zadnjem obdobju pa že sedma zaporedna. Na zadnjih osmih preizkušnjah so aktualni slovenski prvaki izgubili le enkrat.

Zmaji so si hitro priigrali visoko prednost, nato pa se v nadaljevanju tekme prehitro sprostili in svojim tekmecem dopustili, da so bili vseskozi nevarno blizu. Kljub temu je v odločilnih trenutkih žogo v svoje roke vzel Yogi Ferrell in z zadetim metom za tri točke malo več kot minuto do konca srečanja poskrbel, da so se Ljubljančani lahko veselili nove zmage.

Ferrell in Josh Adams sta oba dosegla 21 točk, ob tem pa je Ferrell v statistiko vpisal še osem asistenc, Adams pa pet skokov. Dvomestno število točk sta dosegla še Karlo Matković (12) in Amar Alibegović (11). Alen Omić je zbral sedem skokov, s prvo ujeto odbito žogo na tekmi pa je dosegel magično mejo 1000 zbranih skokov v karieri v regionalni ligi in po tekmi dejal: "Zabeležili smo novo pomembno zmago in sezono moramo nadaljevati v takšnem zmagovalnem ritmu. Zmaga zagotovo veliko pomeni za samozavest naše celotne ekipe. Čestitke soigralcem in štabu, saj smo opravili svoj posel. Gremo naprej, obračun z Borcem prihaja že čez štiri dneve."

icon-expand Cedevita Olimpija - FMP Beograd FOTO: Damjan Žibert

"Čeprav se morda tako zdi, ni bilo lahko priti do te zmage. Mega je mlada ekipa, ki vedno igra motivirana, poleg tega nismo vajeni zgodnjega termina tekme. Kljub vsemu smo uspeli najti moč, obenem smo bili motivirani in resni ter si tako priigrali novo zmago," pa je po tekmi dejal Marko Jeremić. "Čestitke fantom za zmago. Pri Megi ni nikoli lahko igrati in to navkljub dejstvu, da imajo domačini težave s poškodbami. Mi smo si na začetku priigrali prednost, se nato malo preveč sprostili in izgubili preveč žog. Vseh 40 minut nismo igrali osredotočeno, na ta način pa smo tekmecem pustili, da so bili ves čas blizu. Na koncu smo uspeli najti razpoložene igralce in zasluženo zmagali. Moramo analizirati tekmo in biti na naslednji še boljši," je po tekmi dejal glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac. Zeleno-oranžna zasedba ostaja v Srbiji tudi v prihodnjih dneh, saj jo že čez tri dni v Čačku čaka dvoboj 14. kola rednega dela AdmiralBet Lige ABA z Borcem Mozzart. Moštvi sta se v tej sezoni enkrat že pomerili med seboj – v prvem kolu tekmovanja je bilo v Stožicah 2. oktobra 2022 98:81 za Cedevito Olimpijo.