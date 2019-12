Cedevita Olimpija do tesne zmage v Zagrebu

Ljubljančani so koledarsko leto zaključili s četrto zmago v zadnjih petih nastopih, skupno deseto v ligi Aba, ki jih uvršča na vrh razpredelnice. Dve tesni zmagi so lepa vzpodbuda za zasedbo Slavena Rimca , ki se bo v naslednjih dveh mesecih in pol več ali manj posvetila nastopom v ligi Aba, saj si uvrstitve v drugi del evropskega pokala ni izborila, državnemu prvenstvu pa se bo priključila šele marca.

Košarkarji Cedevite Olimpije so se drugič zapored izvlekli skozi šivankino uho. Potem ko so v prejšnjem krogu po dveh podaljških premagali zadnjeuvrščeno Mego Bemax, so v Zagrebu v izdihljajih tekme novi dve točki vpisali še proti Ciboni, ki je v tekmo po treh porazih v nizu vstopila z zadnjih pozicij na lestvici.

Enako kot prejšnji teden v Tivoliju je bil tudi v dvorani Dražena Petrovićajunak zmage kapetan Jaka Blažič. Šest sekund pred iztekom časa je zadel tri proste mete, ki so Cedevito Olimpijo pripeljali do vodstva 84:82. V zadnjem napadu so domači dvakrat poskusili z metoma za tri točke, a oba poskusa Filipa Bundovića sta bila premalo natančna.

Prva strelca Cedevite Olimpije sta bila Ryan Boatright(17 točk, trojke 4:5, 5 podaj) in že omenjeni Jaka Blažič (14 točk, 5 skokov, 5 podaj), ki sta poskrbela tudi za ključne točke v končnici tekme. Boatright je v zadnjih dveh minutah in pol dosegel sedem točk, Blažič pa pet. Dvomestno število točk pri Ljubljančanih, ki so zgrešili deset prostih metov in izgubili skok s 30:35, sta imela še Mikael Hopkins (13 točk, 9 skokov) in Maik Zirbes (12 točk, met iz igre 5:7).



Liga ABA, 13. krog, izid:

Cibona - Cedevita Olimpija 82:84