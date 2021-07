Cedevita Olimpija dobila tekmece v evropskem pokalu

V novi tekmovalni sezoni bo tekmovanje potekalo v spremenjenem formatu. V evropskem pokalu bomo tako spremljali 20 moštev, ki bodo razdeljena v dve skupini po 10 ekip. V drugi del tekmovanja oz. izločilne boje bo iz vsake skupine napredovalo po osem ekip, ki se bodo pomerile v sistemu, v katerem bo o preboju v naslednji krog odločala zgolj ena tekma. Ekipa, ki bo imela boljši izkupiček zmag in porazov v rednem delu sezone, bo imela prednost domačega igrišča. Prvak evropskega pokala za sezono 2021/22 se bo uvrstil v Evroligo in v njej nastopal v sezoni 2022/23.

Že v skupinskem delu tekmovanja se bodo izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca srečali s kar nekaj znanimi obrazi. Z Virtusom, Budućnostjo VOLI ter Bourgom so se Ljubljančani namreč v sezoni 2020/21 pomerili v drugem delu evropske sezone, Promitheas, Gran Canaria ter Bursaspor pa so Cedeviti Olimpiji nasproti stali v prvem delu sezone. Dodatno težo skupini B daje Valencia, ki je v prejšnji sezoni nastopala v elitni Evroligi, tokrat pa bo lovila svoj peti naslov prvaka v evropskem pokalu.

"Pred nami je nova evropska sezona, ki jo z veseljem pričakujemo. Novi format tekmovanja bo zagotovo povečal zanimanje navijačev za ogled tekem. Žreb nam je določil skupino B, pomerili pa se bomo z devetimi zelo atraktivnimi tekmeci. Z Valencio smo se večkrat srečali, ko je bila Cedevita še v Zagrebu, prejšnjo sezono pa je nastopala v Evroligi. Gre za ambiciozno in močno sredino. Tu je tudi italijanski državni prvak, Virtus Bologna, ki je imel v zadnji sezoni eno od najmočnejši ekip v EuroCupu. Že Valencia in Virtus sta sama po sebi močna in atraktivna tekmeca, kar daje dodatno težo naši skupini, seveda pa so tu še ostali zelo močni klubi," je po žrebu za spletno stran kluba povedal direktor Olimpije, Davor Užbinec.

Že v četrtek je postalo jasno, da se bo redni del začel 20. oktobra 2021, zaključni boji pa bodo 19. in 20. aprila 2022, ko se bo pomerilo najboljših 16 moštev. Četrtfinale bo sledil 26. in 27. aprila 2022, oba polfinala pa 3. in 4. maja 2022. Termin in lokacija finalne tekme za sezono 2021/22 še nista znana.

Cedevita Olimpija je v lanski sezoni evropskega pokala na 16 tekmah dosegla deset zmag in bila zmago oddaljena od četrtfinala tekmovanja.