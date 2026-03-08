Naslovnica
Košarka

Olimpiji evroligaški skalp: v Stožicah padel Dubaj

Ljubljana, 08. 03. 2026 19.00 pred 34 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Cedevita Olimpija - Bosna

V tekmi drugega dela košarkarske lige ABA, gre za skupino Top 8, sta se v Stožicah udarili ekipi Cedevita Olimpija in Dubaj. Ljubljančani so favorizirane goste, ki nastopajo v elitnem evroligaškem tekmovanju, po odlični predstavi ugnali s 93:80.

Ljubljanska ekipa je v skupini za prvaka regionalne lige vknjižila prvo zmago, potem ko je pred domačimi gledalci na kolena položila evroligaša iz Dubaja, kar je lep obet pred sredino tekmo osmine finala v Evropskem pokalu proti nemškemu Chemnitzu.

V slovenski prestolnici se je od prve do zadnje minute odvijal ogorčen boj za vsako žogo. Obe ekipi sta igrali v valovih, na veliko veselje domačih gledalcev pa so bili v prelomnih trenutkih dvoboja bolj zbrani in preudarni izbranci črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Zvezdana Mitrovića.

Cedevita Olimpija vs Dubaj
Cedevita Olimpija vs Dubaj
FOTO: Sofascore.com

Olimpija je nazadnje zvezdniškemu tekmecu v hrbet pogledala v 27. minuti (58:59), do zadnjega zvoka sirene pa je bila nato vselej korak pred zasedbo iz Združenih arabskih emiratov. V 36. minuti je Francoz Cameron Houindo zadel za vodstvo z 85:76 in gostujočega trenerja Jurico Golemca prisilil, da je zahteval minuto odmora. A Ljubljančani v prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, goste so vseskozi imeli pod nadzorom in si na koncu priigrali tudi najvišjo prednost na tekmi (93:80).

Umoja Gobson
Umoja Gobson
FOTO: Luka Kotnik

V ljubljanski ekipi je bil najučinkovitejši Umoja Gibson z 20 točkami in osmimi asistencami. Aleksej Nikolić je iza zmago prispeval 17 točk, izkazal pa se je tudi Houindo s 16 točkami in šestimi skoki. Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrala 15. marca, ko se bo v gosteh pomerila z beograjskim Partizanom.

Izid, liga Aba, Top 8, 2. krog:
Cedevita Olimpija - Dubaj 93:80 (27:27, 23:19, 18:18, 25:16)

košarka aba cedevita dubaj

Jezerniki doma v najbolj prestižni tekmi večera lovijo zmago

