Cedevita Olimpija evropsko sezono začenja 30. septembra v Parizu

Prvo domačo tekmo po rangu drugega evropskega pokala bo Cedevita Olimpija v sezoni 2020/21 odigrala v Stožicah, 7. oktobra proti turškemu Bursasporu. V zaporednih tednih sledijo še tekme proti preostalim trem tekmecem Ljubljančanov v skupini D. To so španska Gran Canaria (13. 10.), italijanski Trento (20. 10.) in grški Promitheas iz Patrasa (28. 10.). V nadaljevanju skupinskega dela EuroCupa sledijo še povratni obračuni po istem vrstnem redu med 4. novembrom in 16. decembrom, ko bo končan prvi del tekmovanja.

Drugi del z najboljšimi štirimi ekipami iz vsake od štirih skupin se bo začel 30. decembra. Četrtfinale pa bo na vrsti od 2. marca naprej. Finale bo na sporedu med 6. in 14. aprilom. Razpored je za zdaj okviren, iz kluba pa so sporočili, da bodo navijače o vseh morebitnih spremembah pravočasno obvestili.