Olimpija v ligi Aba prekrižala načrte FMP-ju in prekinila črn niz

Cedevita Olimpija je vpisala tretjo zmago v ligi Aba in prekinila niz treh porazov v vseh tekmovanjih. V Stožicah je premagala beograjski FMP s 96:87. To je bila tretja zmaga na treh različnih frontah v tej sezoni ljubljanskih košarkarjev, ki so uvodnih enajst tekem odigrali z omejenim igralskim kadrom in pod pričakovanji javnosti.
Danes sta se v zasedbo trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je sredi tedna manjkal na tekmi evropskega pokala v Solunu zaradi poškodbe mišice, vrnila Miha Cerkvenik in Jayce Johnson, zaradi bolezni oz. poškodbe gležnja pa sta še naprej odsotna Cameron Houindo in Brandon Murray.
Cedevita Olimpija je vodila večino tekme in zasluženo prišla do zmage. Nekaj dvomov je bilo le sredi tretje četrtine, ko so se gostje približali na 63:61, a so Ljubljančani že pred zadnjim delom vzpostavili nazaj dvomestno prednost.
Pri Cedeviti Olimpiji, ki je postavila klubski rekord po doseženih točkah v tej sezoni, se je že v prvem polčasu med strelce vpisalo vseh dvanajst igralcev, na koncu pa so največ točk dosegli Jordan Gainey (17 točk, trojke 3:7), Anthony Cowan (14 točk, 11 podaj) in Matthew Hurt (14 točk, met 6:10).
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