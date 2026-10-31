Olimpija v ligi Aba prekrižala načrte FMP-ju in prekinila črn niz

Cedevita Olimpija je vpisala tretjo zmago v ligi Aba in prekinila niz treh porazov v vseh tekmovanjih. V Stožicah je premagala beograjski FMP s 96:87. To je bila tretja zmaga na treh različnih frontah v tej sezoni ljubljanskih košarkarjev, ki so uvodnih enajst tekem odigrali z omejenim igralskim kadrom in pod pričakovanji javnosti.

Danes sta se v zasedbo trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je sredi tedna manjkal na tekmi evropskega pokala v Solunu zaradi poškodbe mišice, vrnila Miha Cerkvenik in Jayce Johnson, zaradi bolezni oz. poškodbe gležnja pa sta še naprej odsotna Cameron Houindo in Brandon Murray.