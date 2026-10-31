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Košarka

Olimpija v ligi Aba prekrižala načrte FMP-ju in prekinila črn niz

Ljubljana, 31. 10. 2026 19.57 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Cedevita Olimpij vs. Le Mans

Košarkarji Cedevite Olimpije so v Areni Stožice na tekmi šestega kroga prvega dela AdmiralBet Lige ABA premagali beograjski FMP z rezultatom 96:87. Ljubljančani so tako zabeležili tretjo regionalno zmago v sezoni, obračun v znamenju noči čarovnic pa sklenili z uspehom pred domačimi navijači.

Cedevita Olimpija je vpisala tretjo zmago v ligi Aba in prekinila niz treh porazov v vseh tekmovanjih. V Stožicah je premagala beograjski FMP s 96:87. To je bila tretja zmaga na treh različnih frontah v tej sezoni ljubljanskih košarkarjev, ki so uvodnih enajst tekem odigrali z omejenim igralskim kadrom in pod pričakovanji javnosti.

Danes sta se v zasedbo trenerja Zvezdana Mitrovića, ki je sredi tedna manjkal na tekmi evropskega pokala v Solunu zaradi poškodbe mišice, vrnila Miha Cerkvenik in Jayce Johnson, zaradi bolezni oz. poškodbe gležnja pa sta še naprej odsotna Cameron Houindo in Brandon Murray.

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Cedevita Olimpija je vodila večino tekme in zasluženo prišla do zmage. Nekaj dvomov je bilo le sredi tretje četrtine, ko so se gostje približali na 63:61, a so Ljubljančani že pred zadnjim delom vzpostavili nazaj dvomestno prednost.

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Pri Cedeviti Olimpiji, ki je postavila klubski rekord po doseženih točkah v tej sezoni, se je že v prvem polčasu med strelce vpisalo vseh dvanajst igralcev, na koncu pa so največ točk dosegli Jordan Gainey (17 točk, trojke 3:7), Anthony Cowan (14 točk, 11 podaj) in Matthew Hurt (14 točk, met 6:10).

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košarka liga aba cedevita olimpija FMP

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KOMENTARJI1

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KogaHecam
31. 10. 2026 20.20
Poglejte strelce. Sami tujci. Da se razumemo, nič nimam proti. Ampak da med petimi strelci ni nobenega domačega igralca, pa slovenskemu klubu ne more biti v čast. Kje do časi Olimpije, ko je bil klub "valilnica" mladih, pozneje uspešnih košarkašev. Recimo, ko je bil trener Sagadin. Samo še spomini živijo.
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