Skromen začetek usoden za Olimpijo v Stožicah

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli šesti poraz v evropskem pokalu, tako da po slabi polovici skupinskega dela ostajajo v spodnjem delu razpredelnice v skupini B. Do konca predtekmovanja imajo še dovolj tekem in časa, da si izborijo mesto med prvimi osmimi ekipami v skupini, ki bodo napredovale v izločilne boje. Prihodnji teden jih čaka gostovanje pri francoski ekipi Bourg en Bresse, naslednja domača tekma pa je 2. februarja s turškim Bursasporom.

Ljubljančani zaradi zdravstvenih težav na parket niso stopili več kot štirinajst dni, kar se jim je poznalo od prve do zadnje minute - trojke 7:33, prosti meti 9:17. Uvodno četrtino so izgubili s 7:23, razlike pa jim v nadaljevanju ni uspelo izničiti. Le v drugih desetih minutah so se tekmecu približali na šest točk zaostanka.

Cedevita Olimpija je na štirih domačih tekmah zabeležila le eno zmago; v drugem krogu 27. oktobra je premagala francoskega predstavnika, preostali dve zmagi pa je zabeležila v Španiji. V uvodnem nastopu je Gran Canario presenetila z 79:77, v zadnjem nastopu lani pa je slavila v Valencii. Omenjeni ekipi sta ob Budućnosti vodilni v skupini B.

V dresu Cedevite Olimpije se je prvič predstavil slovenski reprezentant Zoran Dragić, ki je v dvajsetih minutah na parketu dosegel dve točki. Yogi Ferrell jih je zbral 11, po deset pa sta jih dodala Jaka Blažič in Melvin Ejim.