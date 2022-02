Ljubljančani še drugi zaporedni test za 'biti ali ne biti' prestali z odliko

Zmaji so vse opravili v prvi četrtini, ki so jo dobili za 21 točk.

Ljubljanski košarkarji so po dveh tesnih porazih v regionalnem tekmovanju proti ekipama z vrha (Crvena zvezda, Budućnost) tokrat premagali zasedbo iz Laktašev, neposrednega tekmeca na lestvici. V sezoni je bil to zanje že drugi uspeh na medsebojnih obračunih, oktobra je Cedevita Olimpija v gosteh zmagala s 101:83.

Razlika ob koncu tekme ne kaže realnega razmerja, saj so domači v zadnjih minutah močno popustili, v zadnjih desetih minutah dosegli le osem točk, a so imeli pred tem tako visoko prednost, da zmaga ni bila ogrožena.

Dvig forme Ljubljančanov je napovedala že tekma evropskega pokala z Bursasporjem (103:86), tudi tokrat pa so začeli zelo poletno. Po vodstvu z 8:0 jim je v prvi četrtini stekel predvsem mest za tri (8/11), tako da se je prednost hitro višala. Prvo četrtino so tako dobili s 34:13, tudi v drugi pa niso popuščali. Tekmecem niso dovolili blizu, tako da so na odmor odšli z lepo prednostjo 25 točk (58:33).

V nadaljevanju so domači v tretji četrtini še ostali na istih obratih, v zadnji pa močno spustili ritem. Gostje so to dobro izkoristili in znižali zaostanek, ki je na koncu znašal le deset točk, a možnosti za preobrat ni bilo.

Domači so imeli štiri enakovredno razpoložene igralce z dvomestnim strelskim izkupičkom, najboljša sta bila Jaka Blažič s 13 (in osmimi skoki) ter Yogi Ferrell z 12. Naslednja tekma v ligi Aba čaka Ljubljančane 11. februarja v Splitu.