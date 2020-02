Cedevita Olimpija in Krka do prvih četrtfinalnih zmag

Košarkarji Cedevite Olimpije in Krke so slavili na torkovih prvih četrtfinalnih tekmah pokala Spar. Ljubljanska zasedba je bila v gosteh boljša od ekipe GGD Šenčur s 85:77, novomeška pa je na domačem parketu ukanila Hopse s Polzele z 95:83. Povratni tekmi bosta v četrtek. Zaključni turnir najboljše četverice bo v soboto in nedeljo na Kodeljevem.

Jurica Golemac na klopi zmajev še ne pozna poraza. FOTO: Damjan Žibert Izbranci ljubljanskega trenerja Jurice Golemca so odpor domačih košarkarjev strli šele v drugem polčasu. Pri zmajih je bil najbolj razpoložen slovenski reprezentant Jaka Blažič, ki je v slabih tridesetih minutah dosegel 25 točk, izkazal pa se je tudi Codi Miller-McIntyre, ki je 14 točkam dodal še devet podaj in šest skokov. Pri gorenjski zasedbi je bil najbolj učinkovit Marko Popadić z 22 točkami. V dolenjski prestolnici so si domači košarkarji po izenačenem prvem polčasu odločilno prednost priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili z 29:15. Pri Novomeščanih je bil strelsko najbolj učinkovit Muhamed Pašalić z 19 točkami in osmimi podajami, medtem ko je Luka Lapornik za zmago prispeval 17 točk. Pri Polzeljanih je Sandi Čebular dosegel 21, Miha Vašl pa 19 točk. V ponedeljek so Helios Suns v gosteh s 67:60 premagali Šentjur, Koper Primorska pa je bila prav tako v gosteh boljša od Rogaške z 82:62. Povratni tekmi bodo ekipe igrale v sredo.