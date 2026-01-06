Naslovnica
Košarka

Cedevita Olimpija izgubila pomembno tekmo proti Bahčešehirju

Ljubljana, 06. 01. 2026 21.04 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
STA
Cedevita Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so izgubili derbi skupine A evropskega pokala proti turškemu Bahcesehirju, kar je boleč udarec njihovim ambicijam o drugem mestu v skupini. Gostje so bili v Stožicah boljši s 67:59.

Za Ljubljančane je bil to peti poraz v 13 nastopih v evropskem pokalu in hkrati tretji poraz proti Bahčešehirju v zadnjih 10 mesecih. Turki so namreč zmagali tako v četrtfinalu prejšnje sezone kot na prvi tekmi te sezone 22. oktobra - 92:76.

Do konca rednega dela je še pet tekem, Cedevita Olimpija pa bo le eno igrala pred domačo publiko. V naslednjem krogu jo čaka gostovanje pri Klaipedi v Litvi.

V izločilne boje vodi prvih šest mest v skupini. Prvi dve ekipi bosta napredovali v četrtfinale, moštva od tretjega do šestega mesta pa bodo igrala še osmino finala.

Najboljša strelca Cedevite Olimpije sta bila Umoja Gibson s 25 točkami in Aleksej Nikolić, ki jih je dosegel 16.

košarka evropski pokal cedevita olimpija

