Cedevita Olimpija klonila proti beograjskem FMP-ju

Košarkarji Cedevite Olimpije so na obračunu šestega kroga lige ABA, ki je bil zadnji pred tekmovalnim premorom, izgubili z beograjskim FMP-jem in ob treh zmagah zabeležili še drugi poraz v aktualni sezoni regionalne lige. V Hali Tivoli so bili Beograjčani boljši z 90:85.

Ljubljančani so tako v petem nastopu v ligi Aba doživeli drugi poraz, prvega pred domačo publiko. Košarkarji Cedevita Olimpija imajo zdaj skoraj štirinajstdnevno pavzo zaradi reprezentančnih obveznosti, ki jim bo prišla še kako prav, da v zasedbo vrnejo tri poškodovane igralce: Zorana Dragića, Karla Matkovića in Lovra Gnjidića. Naslednjo tekmo v ligi Aba bodo igrali 19. novembra v gosteh pri Igokeji, tri dni kasneje pa bodo v evropskem pokalu gostili ukrajinski Prometej. FMP se je s peto zmago v šestih tekmah priključil vodilnim ekipam lige Aba. Do uspeha je prišel povsem zasluženo, saj je v drugem polčasu prikazal bolj zbrano in disciplinirano igro. Ključen korak do zmage je naredili v prvih petih minutah tretje četrtine, ko se je z delnim rezultatom 14:2 oddaljili na 60:45. Cedevita Olimpija se je štiri minute pred koncem približala na 74:81, dobrih 100 sekund do zaključka na 79:83 in kasneje še na 85:88, za kaj več pa bi morala zadeti kakšno trojko več (9:23), ujeti žogo ali dve več pod svojim obročem (FMP je imel 10 skokov v napadu) ter imeti še kakšnega razpoloženega igralca več v napadu. icon-link Statistika tekme Cedevita Olimpija - FMP Beograd FOTO: Sofascore.com Yogi Ferrell (met 6:14, 9 podaj) in Amar Alibegović (met 7:10, 7 skokov) sta dosegla po 18 točk, 16 pa jih je dodal Josh Adams (met 6:12). icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right Izidi 6. kroga košarkarske lige Aba: - petek, 4. november: MZT Skopje - Mornar 77:94 (27:22, 47:44, 57:67) Split - Cibona 82:74 (20:19, 32:30, 50:53, 67:67) - sobota, 5. november: Igokea - Budućnost 103:101 (32:26, 63:56, 83:81) - nedelja, 6. november: Mega - Studentski centar 101:74 (20:15, 38:32, 70:48) Borac - Partizan 62:81 (12:19, 34:43, 45:54) Cedevita Olimpija - FMP 85:90 (24:20, 40:43, 59:70)