Cedevita Olimpija kot v najboljših časih: Golemac in druščina na pravi poti

Letošnje moštvo deluje precej bolj homogeno in povezano tako na kot tudi zunaj košarkarskega parketa. Če je bilo lani vse preveč nihanj v igri in posledično rezultatih, kar je botrovalo odhodu tedanjega prvega moža stroke Slavena Rimca , letos gledamo drugačno, boljšo ter igralsko in rezultatsko prepričljivejšo Cedevito Olimpijo. Zasedbo, ki bi si, če bi trenutne razmere to omogočale, zaslužila izdatno podporo s stoženskih tribun. Jaka Blažič , Edo Murić , Kendrick Perry , Rion Brown in druščina z všečnimi igrami v 7Days Eurocupu nikogar ne puščajo ravnodušnega. Tudi če se zgodi kakšen neugoden poraz kot denimo tisti v Trentu, kjer ljubljanska ekipa ni bila podobna sama sebi, se iz tega ne ustvarja nepotrebna drama. Igralci in strokovno vodstvo hitro obrnejo nov list, zavedajoč se dejstva, da sezona z vsemi svojimi specifičnostmi navkljub poteka zelo hitro, brez pravega počitka. Če izvzamemo izjemoma odpovedane tekme zaradi prisotnosti koronavirusa in reprezentančnih kvalifikacijskih oken, je trenutno (kaotično) stanje kot nalašč za psihično stabilna moštva. Mednje zagotovo lahko uvrstimo tudi našo Cedevito Olimpijo, ki s pristopom svojih igralcev, trenersko studioznostjo in jasno začrtanimi cilji spominja na neke oddaljene, zelo uspešne čase.

Organizacija kluba sovpada z igrami na parketu

Jurica Golemac je trener - delavec. Garač, ki živi košarko 24 ur na dan, kar uspešno prenaša tudi na svoje varovance. Ti mu vračajo z dobrimi igrami na parketu in splošno podobo, ki je vredna množičnega obiska navijačev, če bi to bilo izvedljivo. Po torkovi prepričljivi peti evropski zmagi v dvoboju z odličnim Trentom smo dobili potrditev, da so oranžni zmaji na pravi poti. Ko je organizacija kluba kljub dobro znanim omejitvam zaradi epidemije na tako visoki ravni, se posledice najprej pokažejo na parketu. Slednji pa nikoli ne laže in je prvi, ki pokaže, kako dobro ali manj dobro nek klub deluje. Igra ima rep in glavo, samozavest se še dviguje, do konca skupinskega dela Eurocupa pa sta ostala le še obračuna s Promitheasom. Grki s tekmo manj ter razmerjem zmag in porazov (2/5) za Ljubljančani (5/3) zaostajajo za velike tri zmage in moral bi se zgoditi pravi čudež, da se 'Golemčevi fantje' ne bi uvrstili med najboljših 16 moštev drugega po jakosti evropskega klubskega tekmovanja.

"Zavedamo se, da so vrata, ki vodijo v drugi del 7DAYS EuroCupa sicer na široko odprta, a ne želimo preveč razmišljati o različnih teorijah. Naša želja je preboj med najboljših 16 moštev tekmovanja. Pomembno je, da gremo iz tekme v tekmo, in videli bomo, kaj nam bo to prineslo,"nekoliko previdno, a odločno pravi trener Cedevite Olimpije, ki bo z moštvom iz Stožic že jutri (četrtek) zopet na delu, ko v slovenski prestolnici gostuje omenjeni Promitheas.