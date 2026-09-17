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Košarka

Novomeščani s superpokalno zmago prekinili petletno čakanje na lovoriko

Nova Gorica, 17. 09. 2026 22.16 pred 25 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Krka - Cedevita Olimpija

S tekmo za slovenski superpokal med Cedevito Olimpijo in Krko se je v Novi Gorici začela nova košarkarska sezona. Ljubljančani so naskakovali petnajsti superpokalni naslov, sedmega zaporednega, Novomeščani pa so skušali prekiniti petletno sušo naslovov. In uspelo jim je. Košarkarji Krke so v superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71:67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016, hkrati pa prva lovorika v domačih tekmovanjih po pokalu Spar 2021.

Cedevita Olimpija vs Krka
Cedevita Olimpija vs Krka
FOTO: Sofascore.com

Cedevita Olimpija je s porazom prekinila niz 16 zaporednih naslovov v tekmovanjih pod okriljem KZS. Zadnja domača lovorika, ki jo je izpustila iz rok, je bil prav omenjeni pokal pred petimi leti. Krka je zasluženo prišla do naslova. Superpokalni lovoriki je bila blizu že lani na Polzeli, letos v Novi Gorici pa je ni izpustila iz rok.

V ospredju je bila ves drugi polčas, v 35. minuti je vodila celo z dvomestno prednostjo (61:51), v zaključku tekme oziroma zadnje pol minute, ko tekmec ni izkoristil napada za izenačenje, pa je odločilno trojko zadel Jaka Klobučar.

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Najboljša posameznika pri Krki sta bila Galin Smith, ki je ob stoodstotnem metu iz igre zbral 27 točk ter sedem skokov, ter Jaka Klobučar, ki je dodal 15 točk in šest skokov. Za Cedevito Olimpijo sta največ točk dosegla Anthony Cowan (16) in Derin Ustun (14).

Novi trener Krke, 32-letni Domen Zevnik, je po tekmi povedal: "Naš načrt je bil, da se borimo in uživamo v tekmi. Lepo je po zmagi videti srečne in nasmejane obraze igralcev. Energija je bila prava, igra v obrambi je bila tudi solidna, v napadu pa nam še precej manjka."

Izid, superpokal Slovenije:
Cedevita Olimpija - Krka 67:71 (23:16, 9:20, 13:15, 22:20)

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