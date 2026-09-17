Novomeščani s superpokalno zmago prekinili petletno čakanje na lovoriko

Cedevita Olimpija je s porazom prekinila niz 16 zaporednih naslovov v tekmovanjih pod okriljem KZS. Zadnja domača lovorika, ki jo je izpustila iz rok, je bil prav omenjeni pokal pred petimi leti. Krka je zasluženo prišla do naslova. Superpokalni lovoriki je bila blizu že lani na Polzeli, letos v Novi Gorici pa je ni izpustila iz rok.

V ospredju je bila ves drugi polčas, v 35. minuti je vodila celo z dvomestno prednostjo (61:51), v zaključku tekme oziroma zadnje pol minute, ko tekmec ni izkoristil napada za izenačenje, pa je odločilno trojko zadel Jaka Klobučar.