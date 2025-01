Cedevita Olimpija krog pred koncem rednega dela že v končnici Eurocupa

Kot poroča uradna spletna stran kluba iz Stožic si je Cedevita Olimpija sodelovanje v izločilnih bojih evropskega pokala zagotovila prvič po letu 2022.

Tedaj je ljubljanske košarkarje pod taktirko ambicioznega trenerja Jurice Golemca, ki danes uspešno vodi moštvo Dubaja, le nekaj sekund ločilo od uvrstitve v polfinale omenjenega tekmovanja. Zmaji so si mesto med najboljšimi 12 ekipami tekmovanja zagotovili krog pred zaključkom rednega dela sezone, v katerem bodo prihodnjo sredo gostovali pri Hamburgu. Izbranci glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića so do mesta v izločilnih bojih drugega najmočnejšega evropskega košarkarskega tekmovanja prišli po razpletu sredinih tekem 17. kola rednega dela med Turk Telekomom in Umano Reyer ter Lietkabelisom in Clujom. Na prvi je bila z rezultatom 84:81 boljša ekipa iz Ankare, na drugi pa je kolektiv iz Litve z 92:91 premagal romunsko ekipo.