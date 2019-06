Cedevita Olimpija Ljubljana bo v sezoni 2019/20 nastopala v evropskem pokalu

Vsi klubi pričakujejo še dokončno odobritev sodelovanja s strani organizacije ECA, ki se bo sestala v juliju. Seznam klubov trenutno šteje 25 imen, saj bo ena od ekip prejela posebno povabilo za nastop v tekmovalni sezoni 2019/20.

Predsednika Petrola Olimpije Tomaž Berločnik in Cedevite Emil Tedeschi sta 4. junija potrdila združevanje košarkarskih klubov iz Ljubljane in Zagreba. Novonastali klub, ki bo imel sedež v Stožicah in ki bo združil najboljše razpoložljive slovenske igralce, se bo imenoval Cedevita Olimpija Ljubljana.