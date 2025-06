Cedevita Olimpija lovi 22. naslov prvaka, Krka osmega

Danes se bo v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu začel finale lige OTP banka med Krko in Cedevito Olimpijo. Zmagala bo ekipa, ki bo prva prišla do treh zmag. Če bodo to Novomeščani, se bodo veselili osmega naslova državnega prvaka, prvega po 2014, če bodo zmagali Ljubljančani, pa bo zanje to 22. zvezdica oziroma peta zaporedna.