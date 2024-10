Zmaji blestijo v lovu na drugo zaporedno zmago

Cedevita Olimpija je tekmo začela bolj agresivno v obrambi, tudi v napadu so zunanji igralci gostom težave povzročali predvsem s prodori pod koš. Lani so Ljubljančani predolgo čakali na prvo zmago v tem tekmovanju, a zmagi na prvih dveh obračunih v tej sezoni nista bili naključje. Po zamenjavi velike večine moštva in prihodu trenerja Mitrovića sta požrtvovalnost zmajev v obrambi in povezanost v napadu popolno nasprotje lanskim predstavam v Stožicah. Devin Robinson pa iz tekme v tekmo dokazuje, da je njegov prihod bil zadetek v polno.

Številne rotacije so zagotovo pripomogle k bolj pozitivnem vzdušju v moštvu, saj sta Žiga Daneu in Gregor Glas tokrat zaigrala že v prvem polčasu po tem, ko na prejšnji tekmi nista stopila na parket. Cedevita Olimpija je v drugi četrtini popolnoma nadzirala potek igre in dobrih pet minut pred koncem polčasa vodila že 31:14.