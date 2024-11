Dobra igra in vodstvo Cedevite Olimpije v Čačku

Povratek glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića na klop po težavah s poškodbo hrbta je očitno prebudila ljubljanske zmaje, ki so med tednom na tekmi evropskega pokala proti Hamburgu prepričljivo slavili (95:68). Sledila je hitra selitev v Čačak, kjer jih je manj kot 48 ur pozneje čakal obračun 10. kroga lige Aba z Borcem.

Cedeviti Olimpiji v regionalnem tekmovanju letos ne gre tako dobro kot v evropskem in zmaga v Čačku bi vzdušje v zmajevem gnezdu občutno izboljšala. Gostje so tekmo začeli dobro, rezultat pa je v prvi četrtini vseskozi bil zelo izenačen, v zadnjih minutah pa so Ljubljančani pobegnili na pet točk prednosti. Domači so se na začetku druge četrtine hitro pobrali in izid znova izenačili. V tretji četrtini je Cedeviti Olimpiji končno uspel prvi pravi pobeg in 15 točk prednosti.