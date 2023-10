Cedevita Olimpija dobro začela lov na prvo zmago v novi evropski sezoni

Blažiču so se nato počasi pridružili tudi soigralci, ki so sprva delovali izjemno sramežljivo. Španci so svoje mete bolj pogosto grešili in sledilo je obdobje bolj izenačene, če ne ravno najbolj kakovostne košarke. Pri Olimpiji se je poznala neuigranost košarkarjev, ki ne igrajo dolgo skupaj in Blažič je bil tisti, ki je celotno prvo četrtino vodil akcije Ljubljančanov.

Prihod visokega in močnega centra Chinanuja Onuakuja v igro pri Joventutu je na tem položaju bolj siromašnim domačinom povzročil nekaj težav, kljub temu pa se je prva četrtina zaključila z prednostjo dveh točk gostov in še živim upanjem domačih za prvo evropsko zmago v tej sezoni. Drugo četrtino je s trojko in prvo prednostjo Olimpije odprl Luka Ščuka. Odmor med četrtinama je trener Ljubljančanov Simone Pianigiani dobro izkoristil in prvi dve minuti igre v drugi četrtine je zaznamovala veliko bolj uigrana igra v napadu in obrambi. Pomembno vlogo pri tej spremembi je odigral prav Ščuka, ki pa je po blokiranju meta nasprotnika nerodno pristal in si poškodoval gleženj po treh minutah igre v drugi četrtini.

Njegov odhod na klop ni ustavil dobre serije Olimpije, ki je po 15 minutah igre in trojki Blažiča vodila 30:22. Minuto pozneje pa je Justin Cobbs z uspešnim prodorom svoje moštvo popeljal do prednosti desetih točk (32:22). Cobbs se je ogrel in sledila sta še dva njegova uspešna meta za ohranjanje prednosti. Prvi polčas se je zaključil z vodstvom Olimpije 43:32.