Cedevita Olimpija proti Cluju lovi tretjo zmago v Eurocupu

Na predzadnjem mestu so se nahajali Romuni Cluj-Napoca, ki so v Ljubljano pripotovali samozavestno kljub zgolj eni zmagi več od Zmajev. Ta zmaga razlike je bila dosežena prav proti Olimpiji 19. oktobra lani, ko so Romuni v domači dvorani zmagali z 18 točkami razlike (94:76). Tako kot v Romuniji tudi v Stožicah trenerju Jurici Golemcu niso bili na voljo Zoran Dragić , Marko Radovanović in Jan Kosi . Zaigral pa je letos najboljši posameznik Zmajev Yogi Ferrell .

Kljub prepričljivi zmagi Romunov na prvi tekmi sta moštvi na dosedanjih odigranih tekmah bili statistično dokaj izenačeni. Gostje so bili bolj učinkoviti predvsem v obrambi, ki je tudi po mnenju Golemca letos največja šibka točka Olimpije. Po prvih petih minutah tekme je bilo jasno, da obramba Ljubljančanov tudi na 11. tekmi v Eurocupu ni dorasla nasprotnikom, saj so Zmaji zaostajali že 18:5. Olimpija je v določenih trenutkih prve četrtine zaostajala že za 15 točk (9:24), na prvi odmor med četrtinami pa so košarkarji iz slovenske prestolnice odšli z bolj znosnim zaostankom 15:24.

Vstop Eda Murića v igro je domače ogrel na temperaturo bolj podobno delovni, v četrti minuti druge četrtine, pa je kapetan Ljubljančanov po dosojenem prekršku sodnike preveč strastno poskušal prepričati v njihovo domnevno napako, saj so Ljubljančani bili prepričani, da je prekršek bil dosojen napačnemu košarkarju. Murić je za svoj trud prejel tehnično napako, ki pa je končno zbudila domače občinstvo. Jasno je bilo, da so domači v drugih desetih minutah igre zaigrali bolj agresivno v obrambi, kljub temu pa jim ni stekla igra v napadu. Met z razdalje je bil v tem času obupen, posledično tudi met iz igre ni bil nič boljši, saj so Ljubljančani polovici igre zadeli zgolj 11 od 35 metov (4/17 za tri točke). Kljub temu so domači na polčas odšli z manjšim zaostankom sedmih točk (34:41), kot po prvih desetih minutah.

Tretja četrtina je prinesla hiter preobrat, že po minuti in pol igre so Ljubljančani po trojki Ferrella izenačili na 41:41. Znova je obdobju dobre igre domačih sledila serija gostov in prednost 49:41. Nihanje v igri se je nadaljevalo po trojki in protinapadu ob prekršku Ferrella in trojki Josha Adamsa pa je Olimpija prvič na tekmi vodila (50:49).