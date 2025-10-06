Dober začetek sezone za tihi optimizem zmajev: Če bomo držali skupaj ...

Cedevita Olimpija je obračun z mladim moštvom začela izjemno zbrano tako v obrambi kot tudi v napadu. Skoraj vsi košarkarji ljubljanskega moštva so bili razigrani in gostje so se že pred koncem prvega polčasa morali soočiti z dejstvom, da se bodo morali domov vrniti s porazom. "Soočili smo se z mladim moštvom. V tekmo smo vstopili maksimalno resno. Zadeli smo vse, kar smo lahko. Ob solidni obrambi smo potem lahko ustvarili veliko prednost," je po obračunu dejal trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović .

Kljub visoki zmagi (117:81) je črn madež na zmagi pustila poškodba krilnega centra Nikosa Čugkaza, ki je igrišče zapustil ob pomoči zdravstvene službe Olimpije. "Na žalost se je Niko poškodoval gleženj. Ne vem, kako se je poškodoval in kako resno je. Upam, da se bo čim prej vrnil tudi Luka Brajković , čeprav to zagotovo ne bo na naslednjih dveh tekmah. Zato bomo na naslednjih dveh tekmah brez dveh visokih igralcev."

Na naslednjih dveh tekmah se bodo zmaji soočili s Hapoel Jeruzalemom v evropskem pokalu in Budućnostjo v ligi ABA. Obe tekmi bodo odigrali v gosteh. "Naslednji dve tekmi bosta zelo zahtevni proti ekipam z velikimi proračuni. Zato in zaradi poškodb lahko v njiju vstopimo brez velikih obremenitev," je prepričan Mitrović.

Sezono v regionalni ligi je zelo dobro odprl novi košarkar Cedevite Olimpije Miha Cerkvenik, ki je obračun zaključil s 17 točkami ob 85-odstotnem metu iz igre. "Pa meni je prioriteta, da dajem čim več energije ekipi, da se borim v obrambi za vsako žogo, čim pridejo minute, da to dobro izkoristim. Mislim, da smo se dobro pripravili na to tekmo. Vedeli smo za Mego, da je mlada ekipa, da če jih ne bomo ustavili, da se bodo razleteli po igrišču. Danes tega nismo dovolili in hvala bogu smo odlično odprli tekmo in potem to tudi nadaljevali," je po obračunu dejal Cerkvenik.

Najboljši posameznik tekme pa je bil njegov soigralec Umoja Gibson, ki je 17 točkam dodal tudi sedem asistenc. "To je bil začetek regionalne lige. Zato se moramo vsi dokazovati. Danes smo postavili ton za nadaljevanje sezone," je po obračunu dejal zadovoljni Gibson.