Cedevita Olimpija mukoma in zahvaljujoč Ferrellu do druge zmage

Varovanci trenerja Mira Alilovića , ki so pred 48 urami končali polfinalni niz lige Aba proti Partizanu, so še drugič zmagali v Domžalah. Podobno kot na prvi tekmi je bil Helios Suns povsem enakovreden tekmec, v končnici pa je zmagovalca odločila kakovost posameznikov.

Ljubljančani so na pragu tretjega zaporednega naslova državnega prvaka in trojne krone na domačih parketih v sezoni 2022/23 po zmagah v superpokalu in pokalu Spar.

Pri Cedeviti Olimpiji je bil izjemno razpoložen Yogi Ferrell, ki je zadnji minuti in pol dosegel deset točk. S košem in dodatnim prostim metom je goste povedel v vodstvo z 72:70, njegova trojka 18 sekund pred koncem in natančno izvajanje prostih metov pa so ljubljansko zasedbo pripeljale do težko prigarane zmage.

Ferrell je tekmo zaključil s statističnim indeksom 29. Za dve točki je metal 7:11, trojke 2:5, proste mete 15:17, ob tem pa je imel še 4 podaje in 3 skoke. S 35 točkami je le za točko zaostal za rekordom lige Nova KBM v tej sezoni, ki si ga delita Jan Copot (Zlatorog) in Javon John Greene iz LTH Castings.

Za Helios Suns je Blaž Mahkovic prispeval 17 točk (trojke 4:7), 13 ob stoodstotnem metu jih je prispeval Niko Bačvič, 12 pa Lovro Buljević (6 skokov).

Liga NKBM, finale, 3. tekma, izid:

Helios Suns - Cedevita Olimpija 78:82

(Cedevita Olimpija vodi z 2:1 v zmagah).