Cedevita Olimpija na dobrodelni tekmi v Stožicah ugnala Panathinaikos

Tekmo so bolje odprli gostje iz Aten, ki so po prvi četrtini vodili za štiri točke, ob polčasu pa za pet. Zmaji so tok srečanja obrnili v tretji četrtini, po kateri so vodili za dve točki, odločilno, dvomestno prednost pa so si priigrali v uvodnih minutah zadnje četrtine. Ob koncu je četa, ki jo s klopi vodi glavni trener Simone Pianigiani, slavila zmago z rezultatom 90:78.

V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Karlo Matković, ki je svojim 17 točkam dodal še osem skokov. Sledil je Amadou Sow (15 točk in sedem skokov), medtem ko jih je Rok Radović prispeval 12.