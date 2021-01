Cedevita Olimpija na krilih izjemnega Perryja strla Mego

Cedevita Olimpija je novo koledarsko leto odprla z zmago. V srbski prestolnici je na kolena položila drugouvrščeno Mego ter dosegla svojo sedmo zmago na desetih tekmah v regionalni ligi.

Ljubljanska ekipa je sijajno odprla obračun v Novem Beogradu. Po sedmih minutah igre je vodila z 22:12, v končnici prve četrtine pa je popustila in domači zasedbi dovolila, da je prevzela pobudo ter jo le minuto in pol zatem prvič na dvoboju pahnila v zaostanek (22:23). Začetek druge četrtine je bil preslikava prvega, po vodstvu s 40:31 pa so izbranci Jurice Golemcaznova malce zaspali in tik pred odhodom na veliki odmor po dolgem času znova pogledali tekmecem v hrbet (48:49).