Cedevita Olimpija na prvi tekmi finala povsem razorožila Krko

Ljubljančani se potegujejo za osemnajsti naslov, nazadnje so bili prvaki v sezoni 2017/18, Novomeščani pa za osmega oziroma prvega po 2013/14. To je deseti finale med najboljšima slovenskima ekipama. Olimpija je dobile tri, Novomeščani pa šest. Le uvodna dva finala 2001 in 2002 sta se končala s 3:0 za Olimpijo. Štirikrat je Krka slavila s 3:2, Olimpija je na peti tekmi osvojila svoj zadnji naslov, 2012 in 2013 pa je Krka zmagala s 3:1.

V primeru zmage v Novem mestu si lahko Ljubljančani naslov zagotovijo to nedeljo, ko se bo tretja tekma v Stožicah začela ob 17.30, sicer pa sta morebitni četrta in peta na sporedu 1. oziroma 3. junija. Poraz v polfinalu pokala Spar je bil očitno za Cedevito Olimpijo dovolj jasno opozorilo pred finalom lige Nova KBM. Ljubljančani in Novomeščani so v tej sezoni odigrali sedem tekem; šest tekem je dobila Cedevita Olimpija, le na Kodeljevem prejšnji konec tedna pa je Krka zapustila parket dvignjenih glav.

Tokrat Novomeščani niso imeli razloga za veselje, saj jih je Cedevita Olimpija nadigrala v vseh pogledih. Dozdajšnjo najvišjo zmago v tej sezoni (99:72) so izbranci trenerja Jurice Golemca nadgradili za 25 točk, hkrati pa so Krki zadali najvišji poraz v vseh tekmovanjih in jo obsodili na najnižje število doseženih točk v sezoni. Podatki, da noben igralec Krke ni dosegel več kot sedem točk, da so Novomeščani, ki so v zadnjih tednih vrhunsko metali za tri točke, zadeli le pet trojk, ter tekmo končali z 27-odsotnim metom iz igre, govorijo, da sta bila na parketu dve povsem neenakovredni zasedbi, ki sta se prvič po enem letu predstavili omejenemu številu gledalcev (okoli 300).

Pri Cedeviti Olimpiji so izstopali Kendrick Perryz 20 točkami (trojke 4:5), Jarrod Jones, ki je dosegel 17 točk, sicer pa se je med strelce vpisalo enajst igralcev, šest od njih je zbralo več točk kot najboljši trije pri Krki.