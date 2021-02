Cedevita Olimpija nadaljuje pozitiven niz: zmaji tokrat slavili v Bourg-en-Bressu

Košarkarji Cedevite Olimpije so v devetem nastopu v 2021 zabeležili osmo zmago. Izgubili so le uvodno tekmo v drugem delu evropskega pokala proti Virtusu v Bologni. S tremi zaporednimi uspehi v evropskem pokalu, drugem v enem tednu proti francoskemu predstavniku iz predmestja Lyona, ostajajo v igri za eno od prvih dveh mest v skupini in nadaljnje tekmovanje.

Ljubljančani so izkoristili dobro formo, ki jo kažejo v zadnjih tednih, in težave gostiteljev s poškodbami in zdravjem. Ti so že v prvi minuti tekme ostali brez najvišjega posameznika, Thibaulta Daval-Braqueta, zamenjave za nekdanjega slovenskega reprezentanta Alena Omića, ki prav tako počiva zaradi poškodbe.

Prednost v igralskem kadru je Cedevita Olimpija dokončno uveljavila v zadnji četrtini, ko je z nekaj hitrimi protinapadi prekinila izenačenost na semaforju in prišla do dvomestne prednosti, ki jo je nato suvereno zadržala do konca. Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil znova kapetan Jaka Blažič s 15 točkami (met 5:11). Prav toliko točk je dosegel tudi Rion Brown (4 skoke), 14 jih je zbral Kendrick Perry(5 skokov, 4 podaje), enajst paJarrod Jones(trojke 2:3).

Pred Ljubljančani je zdaj enomesečna pavza, 2. in 9. marca pa slediti še tekmi z Virtusom v Ljubljani ter Budućnostjo v Podgorici, ki bosta dali odgovor, ali bo Cedevita Olimpija napredovala v četrtfinale na dve zmagi.

Izid:

JL Bourg - Cedevita Olimpija 64:77(21:28, 20:11, 14:20, 9:18)