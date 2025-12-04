Svetli način
Košarka

Cedevita Olimpija nadaljuje zmagoviti niz v evropskem pokalu

Ljubljana, 04. 12. 2025 20.53 | Posodobljeno pred 6 minutami

Avtor
STA
Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi po reprezentančnem odmoru ohranili zmagovalno formo. V devetem krogu evropskega pokala so vpisali sedmo zmago, četrto v nizu. V Stožicah so premagali poljski Slask iz Vroclava s 108:74.

Ljubljančani so po polovici skupinskega dela na vrhu skupine A in se bodo v naslednjih dveh mesecih potegovali za prvi dve mesti, ki neposredno vodita v četrtfinale. Ekipe od tretjega do šestega mesta bodo igrale še osmino finala.

Za Cedevito Olimpijo je bila to 17. uradna tekma v sezoni 2025/26 v treh različnih tekmovanjih. Izgubili so le tri, dve v evropskem pokalu in eno v ligi Aba.

Naslednjo v regionalnem tekmovanju bodo igrali v nedeljo doma proti Perspektivi Iliriji, v evropskem pokalu pa jih prihodnjo sredo čaka gostovanje pri španski Manresi.

Najboljši strelci danes v Stožicah so bili Umoja Gibson z 19 točkami, Aleksej Nikolić s 17 in DJ Stewart, ki jih je zbral 14.

košarka cedevita olimpija evropski pokal
ISSN 1581-3711
