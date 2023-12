Cedevita Olimpija ostaja brez zmage v evropskem pokalu

Slovenski košarkarski prvaki so slabo odprli obračun v Stožicah. Italijanski strokovnjak na klopi zmajev Simone Pianigiani je po vsega treh minutah igre pri zaostanku 5:13 zahteval svojo prvo minuto odmora, ki sprva ni spremenila razmerja moči na igrišču. Zasedba iz Istanbula ji je v sedmi minuti ušla na +11 (11:22). Ljubljančani so po tem zaostanku zaigrali veliko bolje in postopoma zmanjševali zaostanek, v 16. minuti pa po zadetem metu za tri točke Gregorja Glasa prvič na dvoboju povedli s 36:35. Do konca polčasa se je odvijal enakovreden boj, Ljubljančani pa so se na veliki odmor odpravili z najmanjšim možnim zaostankom (42:43).

Zmaji so v drugi polovici tekme igrali po sistemu toplo-hladno. V začetku so zaostali za osem točk (44:52), v 26. minuti po košu DJ Stewarta izenačili na 55:55, minuto kasneje pa po trojki Nikole Radičevića povedli s 60:57. V končnici tretje in v začetku zadnje četrtine so znova zaigrali medlo, tako da jim je tekmec iz največjega turškega mesta v 31. minuti ušel za devet (63:72), v 34. minuti pa za 12 točk (67:79). Ljubljančani niso izobesili bele zastave, po delnem izidu 9:0 so se dobri dve minuti pred koncem Bešiktašu približali na tri točke (78:81). V končnici so znova naredili nekaj nepotrebnih napak, po njihovi zmedeni in nezbrani predstavi pa je zmaga odšla v Istanbul.

V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Karlo Matković z 22 točkami. Justin Cobbs je prispeval 19, DJ Stewart pa 16 točk.