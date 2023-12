Cedevita Olimpija po 11 krogih Eurocupa kot edina brez zmage

Ljubljančani zmage v evropskem pokalu ne poznajo že od 1. februarja letos, ko so v prejšnji sezoni evropskega pokala doma premagali predstavnika iz Benetk. V novi sezoni so izgubili vseh enajst tekem.

Zmaji so bili proti Joventutu blizu zmage že na prvi tekmi v Stožicah sredi oktobra, ki so jo izgubili po podaljšku, tudi tokrat pa so zapravili lepo priložnost za uvodni dve točki.

Odločitev o zmagovalcu je padla šele v zadnjih trenutkih. Medtem ko so bili Katalonci dovolj natančni, sta pri Cedeviti Olimpiji poskuse za tri točke zgrešila Jaka Blažič in Justin Cobbs. Slednji je imel v zadnji sekundi met za zmago, Blažič pa je ni bil dovolj natančen 15 sekund pred zaključkom pri vodstvo domačih za točko.