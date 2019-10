Cedevita Olimpija po dveh podaljških v gosteh le strla odpor Igokee

Zaključek je prinesel serijo prekrškov in prostih metov, za Olimpijo je brez zgrešenega poskusa štirikrat zadel Boatright, dvakrat pa Blažič. A je deset sekund pred iztekom rednega dela trojko zadel Evans in izenačil (71:71). Tekma se je potem nadaljevala v podaljšku.

Ljubljančani so v Laktaših že sredi prvega dela zaostajali za deset točk, ko je dve točki za vodstvo s 17:7 dosegel Keenan Cortez Evans, in na krajši odmor odšli z 12 točkami zaostanka. Mirko Mulalić je s trojko za Olimpijo odprl drugo četrtino, Mikael Hopkins je sredi nje z zabijanjem znižal zaostanek na 25:31, nedolgo pozneje pa Jaka Blažič še na 27:31 in tekma je postala povsem izenačena.

V dodatnem delu so gostitelji v začetku rahlo vodili. Miller-McIntyre je petdeset sekund pred koncem Olimpiji zagotovil prednost s 77:75, Boatright pa je po dveh zadetih prostih metov po poskusu trojke tretjič zgrešil in 13 sekund pred koncem tega podaljška je ljubljanska zasedba vodila za dve (79:77). Po enem od dveh uspešnih prostih metov Miller-McIntyreja šest sekund pozneje pa za tri (80:77). Takoj po minuti odmora je Evans s trojko znova izenačil za drugi podaljšek.

Marko Simonović je s trojko po minuti in pol drugega dodatka Olimpijki prinesel tri točke naskoka 85:82, 45 sekund pozneje pa je Blažič, s 30 točkami prvi strelec dvoboja, zadel za dve in še dodatni prosti met za 88:82. Gostitelji so znova izenačili (88:88), po podaji Blažiča pa je Edo Murić zadel trojko dobro minuto in pol pred koncem in po izgubljeni žogi domačih je Boatright povišal na 93:88, ko je bilo na semaforju še 49 sekund igralnega časa. Krušlin je zadel še dva prosta meta in postavil končni izid, Murić je nato še ujel odbito žogo za slavje Olimpije.