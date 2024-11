Cedevita Olimpija po napeti končnici znova izgubila

Košarkarji Cedevite Olimpije so doživeli nov poraz. V sedmem krogu evropskega pokala so na domačem parketu v Stožicah izgubili proti francoski zasedbi Bourg en Bresse s 83:90.

Za Ljubljančane je to četrti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih in osmi v sezoni, kar pomeni, da so v skupnem seštevku vseh tekmovanj padli pod 50-odstotni izkupiček. V evropskem pokalu so pri 4-3, v ligi Aba imajo 2-5, eno zmago pa so zabeležili še na uvodu sezone v slovenskem superpokalu.

Naslednji dve tekmi bodo Ljubljančani igrali v gosteh; v soboto jih čaka Zadar, naslednji torek v Evropskem pokalu pa Valencia.