Cedevita Olimpija po oddihu drugi del sezone začenja proti Igokei

V stoženski dvorani bomo v nedeljo lahko spremljali obračun pokalnih prvakov Slovenije ter Bosne in Hercegovine. Igokea si je naslov pokalnih prvakov priigrala z zmago nad Širokim z rezultatom 76:49, nedeljski tekmeci Zmajev pa so imeli povsem uravnoteženo strelsko bero, saj so Stefan Đordević , Nikola Marić , Haris Delalić in Nikola Tanasković dosegli po deset točk, Nenad Nerandžić jih je dosegel devet, po osem pa sta jih v statistiko vpisala Dragan Milosavljević in Marko Jošilo .

Nedeljska tekma bo za Zmaje prva po tekmovalnem premoru, ki so ga prinesle reprezentančne akcije. Obdobje so ljubljanski košarkarji izkoristili za počitek in priprave na zadnji del tekmovalne sezone 2022/23.

"Končno smo imeli dovolj igralcev na treningih. Čakali smo tudi na to, da se lahko odpočijemo. Fantom smo dali nekaj dni oddiha pred zadnjim obdobjem v sezoni. Moram biti zadovoljen, saj so fantje garali in dobro trenirali. Večina igralcev je bila tu, zato smo to obdobje izkoristili kvalitetno. Komaj čakamo, da se začnejo nove tekme," je po tekmovalnem premoru povedal glavni trener Cedevite Olimpije, Jurica Golemac, in se obenem ozrl proti nedeljski tekmi z Igokeo. "Igokea je zelo kvalitetna ekipa. Naši tekmeci so v primerjavi z začetkom sezone malo spremenili svoje moštvo in glavnega trenerja. K nam prihaja ekipa, ki je kvalitetna, trenutno sicer v mali rezultatski krizi, a v svoji igri niha, tako kot mi. Ne smemo se sprostiti. Na nedeljsko tekmo se pripravljamo zelo osredotočeni. Vemo, od kod bo pretila največja nevarnost. Naredili bomo vse, da zadnji del sezone začnemo z zmago."