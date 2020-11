Cedevita Olimpija po podaljšku boljša od Igokee

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 8. krogu regionalne košarkarske Lige ABA v praznih Stožicah gostili moštvo Igokee in ga po podaljšku premagali s 103:92. Junakov v vrstah zmagovalne zasedbe je bilo kar nekaj, a najbolj sta kot že nekajkrat v tej sezoni izstopala Kendrick Perry s 27 in kapetan Jaka Blažič z 22 točkami.

Dvoboj sosedov na lestvici, ki so imeli pred srečanjem razmerje 4-1, je po podaljšku pripadel košarkarjem Cedevite Olimpije. Odlično predstavo sta prikazala Kendrick Perry inJaka Blažič, ki sta skupaj dosegla skoraj polovico vseh točk domačih, junak pa je bil tudi Edo Murić, ki je v podaljšku zbral osem od svojih 16 točk. Za Ljubljančane, ki so ob tem zadeli 17 trojk, je bilo to šele šesta tekma v ligi Aba oziroma druga v mesecu dni, saj sta bila zaradi zdravstvenih težav tekmecev prestavljena obračuna z Budućnostjo in FMP. Glede na to, da so gostje iz Banjaluke vodili le enkrat na srečanju - v 36. minuti pri 77:76 -, bi morala Cedevita Olimpija dvoboj končati pred podaljškom. Dodatno možnost za zmago je gostom priigral Antabia Waller s trojko tri sekunde pred iztekom časa. icon-expand Edo Murić je odigral ključno vlogo v podaljšku tekme za pomembno zmago Cedevite Olimpije pred reprezentančnim premorom. FOTO: KK Cedevita Olimpija V podaljšku je hitro padla odločitev. Najprej je za dve točki zadel Mikael Hopkins, nato pa je Murićdosegel osem točk zaporedoma in rešil vprašanje o zmagovalcu. Perryje prikazal svojo najboljšo partijo v dresu Cedevite Olimpije. Dosegel je 27 točk ob metu 7:11 za dve točki, 3:5 za tri točke in 4:5 s črte prostih metov. Ob tem je zbral še devet podaj, pet skokov in tri ukradene žoge (indeks 35). Jaka Blažič(22 točk) je imel indeks 29 (trojke 4:7). Liga ABA, 8. krog, izid:

Cedevita Olimpija - Igokea 103:92* (23:18, 24:27, 20:18, 20:24, 16:5) - po podaljšku

Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki: Jovčić, Arsenijević (oba Srbija), Nedović (Slovenija).

Cedevita Olimpija: Perry 27 (4:5), Hopkins 9 (3:4), Murić 16 (2:4), Blažič 22 (10:10), Brown 6 (3:3), Hodžić 11, Jones 7 (1:2), Marinković 5 (3:3).

Igokea: Clemmons 5, Atić 11 (5:5), Jovanović 10 (4:5), Jošilo 4, Talić 9 (1:2), Ilić 10, Pot 10 (2:4), Waller 17 (3:3), Carmichael 10 (4:6), Fundić 6 (2:2).

Prosti meti: Cedevita Olimpija 26:31, Igokea 21:27.

Met za tri točke: Cedevita Olimpija 17:33 (Murić 4, Blažič 4, Perry 3, Hodžić 3, Jones 2, Brown), Igokea 9:27 (Waller 2, Pot 2, Talić 2, Atić 2, Clemmons).

Osebne napake: Cedevita Olimpija 26, Igokea 24.

