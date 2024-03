Cedevita Olimpija po premoru na gostovanje k Partizanu

OGLAS

Regionalna liga Aba se preveša v sklepni del rednega dela sezone 2023/24. Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo po dvotedenskem premoru v nedeljo ob 18.45 (s prenosom na VOYO) najprej pomerili s košarkarji Partizana, ki ga vodi sloviti Željko Obradović. Aktualne prvake je Olimpija na prvi tekmi sezone že premagala, a se zmaji zavedajo, da bo gostovanje v Štark Areni vse prej kot lahko. Na lestvici regionalnega tekmovanja sta Olimpija in Partizan po 20 odigranih tekmah poravnana s 14 zmagami in šestimi porazi. Pred obema ekipama sta Budućnost VOLI (15 zmag, pet porazov) in Crvena zvezda (17 zmag, trije porazi). V obračun z beograjskim kolektivom zmaji vstopajo s tremi zmagami na zadnjih štirih preizkušnjah v regionalnem tekmovanju.

"V glavnem smo tekmovalni premor preživeli tako, da smo skušali pozdraviti poškodbe, ki smo jih imeli pred premorom. Nekaj igralcev se na parket vrača po daljšem odmoru. V zadnjem tednu smo dokaj normalno trenirali, nekaj dni tudi v popolni sestavi. Razen Luke Ščuke, ki bo dlje časa odsoten zaradi zloma roke, so se ostali fantje vrnili na treninge, a kot sem že omenil, nekateri so bili odsotni daljše obdobje, zato je zaenkrat še vprašanje, v kakšni formi so," je po tekmovalnem premoru povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije Zoran Martić. O nedeljskih tekmecih zmajev je Martić dodal: "Partizan je, še posebej v Beogradu in odlični predstavi na četrtkovi evroligaški preizkušnji, zelo zahteven tekmec. Beograjčani bodo zagotovo motivirani, imeli so tudi dovolj časa, da se pripravijo na nas. Nedeljska tekma je za nas velik izziv in želim si, da jo odigramo pametno in potrpežljivo."

Zoran Martić FOTO: Cedevita Olimpija Tine Ružič icon-expand

"Najbolj pomembno je, da smo se v času tekmovalnega premora dobro spočili. Po povratku v Stožice smo zelo dobro in intenzivno trenirali, vse dokler se Jaka (Blažič, op. a.) ni vrnil iz reprezentančne akcije. Intenzivnost je zdaj nekoliko manjša, saj se v zadnjih dneh pripravljamo na nedeljsko tekmo s Partizanom," je po premoru povedal Rok Radović, hkrati pa se je ozrl proti prihajajoči preizkušnji v Štark Areni:"Zagotovo je pred nami eno najtežjih, če ne celo najtežje gostovanje v regionalni ligi. Čaka nas dvoboj s Partizanom, ki je v četrtek v polni Štark Areni premagal Anadolu Efes. Naši tekmeci imajo odlično ekipo. Morali bomo dati vse od sebe, da bomo lahko konkurenčni za zmago."

Partizan v tej sezoni regionalne lige, v kateri brani naslov prvaka lige ABA, ne blesti. Črno-beli so doživeli že šest porazov, dva na zadnjih treh tekmah, enega pa je Obradovićevi četi v novembru zadala tudi Cedevita Olimpija. Kljub temu je Partizan na zadnji preizkušnji v regionalni ligi pred pokalnimi obveznostmi in tekmovalnim premorom z rezultatom 98:52 premagal Igoke. V srbskem pokalu je Partizan najprej z rezultatom 92:67 ugnal Hercegovac, v polfinalu je izločil Vojvodino (80:67), nato pa v velikem finalu izgubil proti Crveni zvezdi (79:85). Najučinkovitejši igralec Partizana v tej regionalni sezoni je Frank Kaminsky, ki v povprečju dosega 12,1 točke, 4,1 skoke in 1,5 asistence v vsega 15,8 minute, kolikor povprečno preživi na parketu.

Frank Kaminsky FOTO: AP icon-expand

V elitni Evroligi pa je Partizan po 27 odigranih tekmah pri izkupičku 13 zmag in 14 porazov ter še vedno v boju za mesto v izločilnih bojih. V četrtek so črno-beli v Beogradu gostili moštvo Anadolu Efes iz Carigrada in ga po hudem boju premagali z rezultatom 100:90. Pri Partizanu so štirje košarkarji dosegli dvomestno število točk, največ, 30, jih je dosegel Aleksa Avramović. Sledil je Zach LeDay z 21 točkami, ob tem pa je na parketu preživel vseh 40 minut, Kevin Punter jih je dosegel 16, Danilo Andjušić pa 15. Pri Efesu je tekmo v prvi peterki začel posojeni košarkar Cedevite Olimpije, Justus Hollatz, v malo več kot 15 minutah igre pa je dosegel šest točk in podelil tri asistence. Sicer je najboljši strelec Partizana v tej sezoni Evrolige kapetan Punter, ki v povprečju dosega 15,4 točke na tekmo, sledi pa mu James Nunnally, ki v četrtek ni stopil na parket, s povprečjem 12,7 točke na obračun.

Pred odhodom na tekmovalni premor, ki so ga prinesle reprezentančne akcije, je Cedevita Olimpija na Kodeljevem osvojila svoj 23. naslov slovenskega pokalnega zmagovalca. Za najkoristnejšega igralca finalnega turnirja je bil izbran Alen Omić, Ljubljančani pa so v velikem finalu premagali novomeško Krko. Na finalnem turnirju so se zmaji predstavili v izredno okrnjeni zasedbi, saj se je ljubljanski kolektiv ukvarjal s številnimi zdravstvenimi težavami. V petek, dan pred odhodom v Beograd, so zeleno-oranžni trenirali praktično v popolni sestavi, saj so se vsi, ki so imeli težave s poškodbami, v preteklih desetih dneh postopoma vrnili v trenažni proces, v Štark Areni bo na parketu manjkal le Luka Ščuka, ki še okreva po zlomu roke.

Na prvem medsebojnem obračunu sezone so Ljubljančani na krilih več kot pet tisoč navijačev premagali košarkarje Partizana z rezultatom 95:91. Blestel je kapetan Jaka Blažič, ki je dosegel kar 29 točk in zbral še šest skokov, Klemen Prepelič se je ustavil pri 18 točkah in 11 asistencah, Shawn Jones pa je 17 točkam dodal devet skokov. Na drugi strani je bil najboljši strelec Kaminsky z 20 točkami, sledili pa so LeDay (17), PJ Dozier (14) ter Nunnally in Bruno Caboclo (oba po 10).

