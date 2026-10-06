Cedevita Olimpija po slabi napadalni predstavi brez točk

Potem ko je bil dvoboj zelo izenačen do zadnjih štirih minut druge četrtine, so si Izraelci s čvrsto obrambo priigrali prvo oprijemljivo prednost po delnem izidu 8:0 za devet točk razlike. Še točko več prednosti so imeli ob polčasu. Hapoel je znova prevzemal pobudo in povedel s 47:32, sledilo pa je nekaj zaporednih točk domačih za glasnejše tribune v Stožicah. Kljub temu varovanci Zvezdana Mitrovića niso mogli povsem priključiti, zadnjih deset minut pa so začeli z minusom osmih točk.

Varovanci Saše Obradovića so vseskozi držali Ljubljančane na razdalji. Ti so se nekajkrat približali na šest točk, vselej pa so imeli gosti odgovor. Ko je bilo na semaforju 71:58 v njihovo korist, je bilo dvoboja praktično konec. Pri Olimpiji je 17 točk dosegel Noah Kirkwood, ki pa je moral zaradi petih osebnih napak na klop že osem minut pred koncem. Za Ljubljančane je 14 točk in pet asistenc dosegel Anthony Cowan. Pri gostih je Dušan Miletić zbral 14 točk in osem skokov, David Roddy pa 12 točk.