Košarkarji Cedevite Olimpije so na veličasten način prišli do novega evropskega skalpa, potem ko so po odlični igri v polnih Stožicah nadigrali turški Türk Telekom s 93:80. Ljubljančani se bodo v četrtfinalu evropskega pokala pomerili z zmagovalcem dvoboja med beograjskim Partizanom in drugim turškim predstavnikom v omenjenem tekmovanju, Bursasporjem.