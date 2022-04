Cedevita Olimpija pogasila vulkanski izbruh Borca v zaključku tekme

Ljubljanski košarkarji so opravili predzadnjo nalogo v rednem delu regionalnega tekmovanja. V zaostali tekmi 15. kroga so z nekaj težavami tik pred koncem premagali Borac in dosegli 17. zmago. Prejšnji teden so košarkarji Cedevite Olimpije sicer končali niz sedmih zmag v ligi Aba, ko so izgubili s Cibono. A ta poraz ni ogrozil njihovih možnosti za končnico, današnjo tekmo pa so večinoma oddelali solidno, manjši zdrs pozornosti ob koncu pa ni bil usoden.

Večji del tekme so imeli domači takšno prednost, da so lahko mirno čakali na konec. A vseeno so gostje, ki so bili pred tem najbližje pri izidu 21:23 v prvi četrtini, še zapretili. Vodstvo domačih z 79:69 v 36. minuti se je namreč stopilo na le 81:78, po dveh prostih metih Radovana Đokovića pa le še na 81:80. A je na drugi strani imel v odločilnem trenutku mirno roko tudi Jaka Blažič, pet sekund pred koncem je zadel oba prosta meta za tri točke naskoka, v zadnjem napadu pa je nato Borac izgubil žogo in zmaga je ostala v Ljubljani.

Prav Blažič je bil z 20 točkami na koncu najboljši strelec domačih, 17 jih je dodal Yogi Ferrell. Cedevita Olimpija ima do konca rednega dela še eno zaostalo tekmo, 22. aprila v Beogradu proti FMP.