Cedevita Olimpija poražena tudi na tretji tekmi v evropskem pokalu

Ljubljančani so za razliko od uvodnega gostovanja v Izraelu, kjer jih je Hapoel premagal s 27 točkami razlike, zadnje dve tekmi v evropskem tekmovanju odigrali bistveno bolje. Proti na papirju verjetno najboljšima zasedbama v skupini A so izgubili dvignjenih glav; Juventut jih je premagal po podaljšku, Turki pa so njihov odpor strli šele v zadnjih minutah.