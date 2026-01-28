Naslovnica
Košarka

Cedevita Olimpija poražena v Benetkah

Benetke , 28. 01. 2026 22.26 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Zvezdan Mitrović

Košarkarji Cedevite Olimpije so s porazom vstopili v zadnje tri tekme rednega dela evropskega pokala. V Benetkah so morali priznati premoč Umani Reyer, ki je bila boljša s 86:84.

Ljubljančani so s šestim porazom v šestnajstih tekmah zdrsnili po lestvici, za drugouvščenim Behcesehirjem, ki je za koš v zadnji sekundi premagal Aris, pa zaostajajo eno zmago. Prvi dve mesti v skupini prinašata napredovanje v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čaka še osmina finala.

Umoja Gibson je bil najboljši strelec zmajev.
FOTO: Aljoša Kravanja
FOTO: Aljoša Kravanja

Cedevita Olimpija, ki je že uvrščena v končnico, bo tudi zadnji dve tekmi rednega dela odigrala v gosteh, in sicer v Hamburgu in Vroclavu, ki nimata več možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so na začetku druge četrtine vodili s 16 točkami prednosti (35:19), v vodstvo so bili od prve do 32. minute, tudi v zadnjem napadu pa so imeli možnost za zmago, vendar je Matthew Hurt zgrešil trojko.

Tako je ostalo pri rezultatu 86:84, ki so ga Italijani postavili tri sekunde pred iztekom časa. Tekmo so dobili predvsem zahvaljujoč izjemnemu metu za tri točke (68,8%). Od šestnajstih poskusov so jih zgrešili le pet.

S tem so imeli več razpoloženih posameznikov kot Cedevita Olimpija, za katero je Umoja Gibson dosegel 19 točk (trojke 3:5), Aleksej Nikolić pa 12 (trojke 3:6).

košarka cedevita olimpija eurocup

