Cedevita Olimpija povsem nadigrala Helios za nov naslov državnega prvaka

Košarkarji Cedevite Olimpije so dobili finalno serijo lige Nova KBM proti Helios Suns s 3:1 in tako dvajsetič ter tretjič v nizu postali državni prvaki. Danes so v dvorani Tivoli slavili z 99:71

Za Ljubljančane je to druga zaporedna trojna krona v domačih tekmovanjih. Enako kot lani so tudi v sezoni 2022/23 osvojili še slovenski superpokal in pokal Spar. Domžalčani so izgubili v zadnjih petih finalih proti Cedeviti Olimpijo in po šestem nastopu v finalu državnega prvenstva ostajajo pri dveh naslovih iz 2007 in 2016.

Najkoristnejši igralec finala lige Nova KBM je bil organizator igre Cedevite Olimpije Yogi Ferrell. Cedevita Olimpija je kot prva v tej finalni seriji zmagala na domačem terenu. Prve dve zmagi je zabeležila v Domžalah, Helios Suns pa je na drugi tekmi presenetil v Stožicah. Za razliko pod prvih treh tekem, ki so se končale z največ štirimi točkami razlike, so bili tokrat gostitelji prepričljivo boljši.

Od začetka tekme so bili dovolj motivirani in odločni, da finale zaključijo pred domačimi gledalci. Ob polčasu so vodili z enajstimi točkami prednosti, zmagovalec pa je bil praktično znan po treh četrtinah, saj je razlika poskočila na 28 točk.

Pet igralcev Cedevite Olimpije je imelo dvomestno število točk. 21 jih je dosegel Zoran Dragić (trojke 5:13, 8 skokov), po 16 sta jih prispevala Karlo Matković (met 8:11) in Alen Omić (10 skokov), 13 jih je dodal Yogi Ferrell (trojke 3:5), 10 pa Matic Rebec.