Cedevita Olimpija pred očmi legende znova lovi zmagoviti občutek

Moštvi sta tekmo začeli na četrtem in petem mestu v ligi ABA. Ljubljančani so po odigrani tekmi manj zbrali dve zmagi več in so bili favoriti kljub slabemu vzdušju v klubu, ki se zadnje čase manifestira predvsem s pesimističnimi izjavami trenerja Jurice Golemca.

Prva tekma med moštvoma je v Morači pripadla domačinom, ki so Ljubljančanom pobegnili šele v zadnji četrtini in na koncu zmagali 80:74. Takrat so Zmaji v Črno goro odpotovali v oslabljeni zasedbi, v nedeljo pa se jim je po treh tekmah odsotnosti pridružil Karlo Matković.