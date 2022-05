Cedevita Olimpija prek Krke zlahka v polfinale državnega prvenstva

Košarkarji Cedevite Olimpije so drugi polfinalisti lige Nova KBM. Serijo na dve zmagi proti Krki so zaključili po današnji drugi tekmi, ki so jo v dvorani Tivoli dobili s 102:80.

Ljubljančani se bodo v polfinalu pomerili z Rogaško, ki je v četrtfinalu prav tako v dveh tekmah izločila Gorenjsko gradbeno družbo Šenčur. Polfinalni termini so 14., 18. in 22. maja. Na drugi strani je rezultat med Helios Suns in Šentjurjem 1:1, Nutrispoint Ilirija pa je dobila prvo tekmo proti Termam Olimia. Cedevita Olimpija je do zmage prišla suvereno in pričakovano. Glede na to, da sta pri Krki manjkala Luka Lapornik in Jurij Macura, je imela tekma več ali manj prijateljski značaj. Trenerja sta v igro poslala vse razpoložljive košarkarje in prav vseh dvaindvajset - dvanajst pri domačih in deset pri Krki - se je vpisalo med strelce.

Pri Cedeviti Olimpiji je 23 minut na parketu izvrstno izkoristil Luka Ščuka, ki je bil z 18 točkami najboljši strelec moštva. Iz igre je metal 7:8 (trojke 3:4), ob tem pa je zbral še šest skokov in tri podaje (indeks 28). Na drugi strani je bil najbolj učinkovit Miha Lapornik z 19 točkami (met 8:13).

Izid druge tekme

Cedevita Olimpija - Krka 102:80 (23:20, 55:40, 83:55)